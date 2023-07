Pai condenado a 17 anos de prisão pela 5.ª vez por deixar filha tetraplégica

Doze anos depois de o pai a ter deixado tetraplégica - num ataque de ciúmes doentios do progenitor controlador e obcecado, que não concordava com o namoro com um operário, foi atingida com três de quatro tiros disparados à queima-roupa -, Diana poderá estar finalmente em vias de receber justiça.



O pai, António Lima Marques, ex-fuzileiro, de 69 anos, viu este mês o Supremo Tribunal de Justiça - num acórdão a que o CM teve acesso - confirmar a condenação a 17 anos de prisão decidida pelo Tribunal de Almada, pelo que deverá ir para a cadeia.









