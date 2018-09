Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paragens de autocarro sem abrigos ou bancos em Olhão

Empresa recusou aumentar os valores que pagava e retirou todo o mobiliário urbano no fim do contrato.

Por Rafael Duarte | 09:33

Os olhanenses estão indignados por terem de "esperar por um autocarro em pé e ao sol", depois de todas as paragens da cidade terem ficado sem abrigos ou lugares para sentar, sem que tenha sido feita a substituição. A autarquia explica que a situação deve-se ao fim do contrato que mantinha com a empresa JCDecaux, responsável pelos postes publicitários e os abrigos das paragens de autocarro.



"Isto já se alonga há demasiado tempo e ninguém faz nada" lamentou ao CM um dos afetados, que se mostrou preocupado pois "agora não há proteção para o sol mas, daqui a uns tempos, é para a chuva". Na opinião deste olhanense, quem sai mais prejudicado com a situação são os idosos, como acontece quando "saem do Centro de Saúde e não têm condições para esperar pelo autocarro".



Contactado pelo CM, o presidente da Câmara de Olhão, António Pina, explicou que a autarquia queria renegociar, com a JCDecaux, o contrato que mantinham há 28 anos. No entanto, diz, "a empresa recusou aumentar os valores que pagava". Depois disso, e com o final do contrato, a empresa avançou com "a remoção do mobiliário urbano que se encontrava instalado em todo o concelho".



Agora, e face a esta situação, a câmara vai apresentar, na próxima reunião de câmara, o concurso público para que o concelho disponha de "novos equipamentos, mais modernos, mais condignos e mais seguros". Até lá, António Pina garante que a autarquia irá procurar uma solução temporária, sendo que espera avançar com uma resposta imediata nos próximos 10 dias para os pontos mais críticos.