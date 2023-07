A Sabseg, corretora de seguros que é parceira da Liga de Clubes, poderá estar envolvida num esquema de faturação falsa com Hernâni Vaz Antunes. Quem o diz é o Ministério Público, que garante, na indiciação apresentada aos arguidos, que uma empresa controlada pelo empresário - Maratona Vanguarda - produziu faturas para a Sabseg, com a condição da mesma continuar a ser fornecedora do grupo Altice.









