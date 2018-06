Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Parque Orbitur dá lugar a aparthotel

Empreendimento urbanístico vai substituir campismo em Quarteira.

Por José Carlos Eusébio | 09:21

Um novo empreendimento urbanístico, designado por Quinta do Oceano e que contempla as componentes turística, comercial e residencial, vai ocupar uma área de 9,7 hectares do atual Parque de Campismo Orbitur de Quarteira. O estudo de impacte ambiental está em fase de consulta pública até ao próximo dia 14 de junho, por parte da Agência Portuguesa do Ambiente.



Promovido pelo Invesfundo VII - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, o projeto contempla um aparthotel, com seis pisos mais duas caves, num total de 56 fogos. Serão ainda construídos prédios de habitação coletiva (361 fogos), com comércio, bem como habitação unifamiliar em banda (63 fogos) e moradias unifamiliares isoladas (19 fogos).



"Entre as últimas moradias e o mar a distância é de cerca de 500 metros, correspondendo a uma área de proteção atualmente ocupada principalmente por prados e pinheiros mansos, onde não poderá haver qualquer construção", segundo consta dos documentos.



Existe uma área de cedência ao domínio público, com 3920 metros quadrados, onde deverá ser construído um pavilhão multiusos.



Segundo consta do projeto, "será realizada a desativação do atual parque de campismo, sendo demolidas as construções fixas, removidos os pavimentos existentes e retirados os alojamentos móveis (bungalows)".



A Orbitur "já adquiriu um terreno para construir um novo parque de campismo noutra área da freguesia da Quarteira".