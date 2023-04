Passageiro destrói casas de banho de avião que aterrou em Lisboa. PSP chamada a bordo

Um ato de vandalismo de um passageiro, que destruiu casas de banho de um avião da EasyJet, levou a PSP a bordo da aeronave que tinha acabado de aterrar no aeroporto de Lisboa.



De acordo com fonte oficial, durante o voo EJU7628, que ligou o Funchal a Lisboa na noite de sábado, "alguém destruiu mobiliário e causou danos nas casas de banho traseiras do aparelho".





"Quando a aeronave aterrou, os responsáveis acionaram a PSP uma vez que tinha sido cometido um crime a bordo. Foram feitas diligências para identificar o autor, a chefe de cabine e o comandante fizeram ainda um apelo para o mesmo assumir, mas ninguém admitiu e por isso nenhum passageiro foi identificado por esse ato", avança a mesma fonte.Os passageiros acabaram por desembarcar já perto da meia-noite. Foi elaborado expediente sobre a situação, mas a investigação está agora dependente de queixa formal da EasyJet