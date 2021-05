Evaristo Marinho, reformado de 76 anos, confessou esta quinta-feira no Tribunal de Loures ter assassinado com seis tiros o ator Bruno Candé, numa rua de Moscavide, em julho de 2020, ataque que o Ministério Público diz ter sido motivado por ódio racial.O homicida disse: “Passei-me dos carretos. Quando vi o riso dele em gozo perdi a cabeça.” Contou que Candé - a quem esta quinta-feira chamou “gajo” - ficou no chão e ele ia entregar-se. Foi desarmado por um popular, a quem ameaçou de morte.