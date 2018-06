Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peão indemniza polícia que o atropelou

Tribunal considerou que GNR reformado “não agiu com o dever de cuidado”.

Por Fátima Vilaça | 01:30

Vitor Gil, de 67 anos, foi atropelado por um agente da PSP, no dia 24 de junho de 2015, quando atravessava a avenida da Liberdade, em Braga, em dia de Festa de S. João. Agora, o peão foi condenado pelo Tribunal de Braga a pagar uma indemnização de 5285 euros ao polícia que o atropelou.



Vítor Gil tem ainda que pagar uma pena de multa de 900 euros porque, segundo o tribunal, "não agiu com o dever de cuidado que a travessia da rua impõe aos peões". O GNR aposentado está inconformado e já recorreu para o Tribunal da Relação de Guimarães.



"É impensável que alguém que leva uma pancada de um indivíduo que vem de moto em contramão e que vai cair a sete metros, seja responsabilizado pelo acidente." É o entendimento de Fernando Gil, irmão do militar da GNR atropelado e que foi agora condenado.



O familiar acusa o tribunal de ter "favorecido" o agente da PSP, que foi arguido no caso, mas que acabou por não ir a julgamento, por decisão do Tribunal de Instrução Criminal. Fernando Gil espera agora que os juízes desembargadores "reponham a verdade".



O atropelamento aconteceu entre duas passadeiras, às 16h20 do dia de S. João, em 2015, numa altura em que o trânsito não circulava devido à passagem do Carro das Ervas.



O Tribunal entendeu que Vítor Gil "atravessou a rua apressado e de forma desatenta", sem prever "a possibilidade de embate com o motociclo" da PSP, que seguia "em marcha urgente".