Ricardo Sá Fernandes, advogado das famílias dos recrutas Dylan Silva e Hugo Abreu, mortos na ‘Prova Zero’ do curso de formação de Comandos, em 2016, pediu uma sessão de alegações suplementares, antes da leitura do acórdão do processo.









Uma alteração não significativa dos factos levou, a 6 de setembro, ao adiamento do acórdão. A maioria dos advogados dos 19 arguidos, acusados de 539 crimes, não requereu prazo adicional de defesa. Houve, no entanto, exceções, como aconteceu com os assistentes. “A sessão de alegações que pedimos e o acórdão ainda não têm data definida”, disse ao CM Ricardo Sá Fernandes, advogado das famílias das vítimas.