Pedro Guerra condenado a pagar 11 mil euros por difamar o FC Porto

programa ‘Prolongamento’ da TVI24, em 2018, no qual Pedro Guerra referiu que o FC Porto sabia antecipadamente das nomeações dos árbitros, a propósito da substituição de Fábio Veríssimo por Carlos Xistra no jogo entre B SAD e FC Porto - no momento do comentário não seria ainda público que na origem da substituição esteve a morte de um familiar do primeiro árbitro.



Nas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do comentador desportivo, considerando que a sua conduta nos factos em causa "extravasa a liberdade de expressão" e "visando levantar suspeição". Já a advogada de defesa indicou que o arguido "não praticou qualquer crime".



Pedro Guerra foi condenado esta quinta-feira a pagar um total de 11 mil euros por difamação e ofensa ao FC Porto. O comentador terá de pagar cinco mil euros ao clube, três mil ao presidente Pinto da Costa e três mil ao dirigente Luís Gonçalves.A sentença foi conhecida esta tarde no Tribunal do Bolhão, no Porto.A condenação surge após processo do FC Porto a Pedro Guerra por comentários