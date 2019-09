Pega fogo à casa da ex-namorada por vingança

A namorada pôs um fim à relação e o homem, despeitado, vingou-se incendiando a moradia dos pais desta, no concelho da Ribeira Grande, ilha de S. Miguel, Açores. O mecânico de 22 anos foi detido pela PJ de Ponta Delgada.Segundo apurou ojunto de fonte policial, o casal não residia junto e o namoro já tinha "um histórico de conflitualidade".Com antecedentes policiais por agressões, mas sem nenhuma condenação em tribunal, o homem ateou o fogo com recurso a um isqueiro, no quarto na ex-namorada e com "materiais facilmente inflamáveis" que ali encontrou.A divisão ficou destruída e as chamas não alastraram devido à intervenção dos residentes e de vizinhos.