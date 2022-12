Um personal trainer, de 46 anos, foi detido pela PSP, esta quinta-feira, em Vila Nova de Gaia, por agredir a ex-companheira.O suspeito, empresário, está indiciado de violência doméstica. Na busca à casa do homem, a PSP apreendeu cinco doses de cocaína, vários frascos com comprimidos (que foram enviados para o Laboratório de Polícia Científica), telemóveis e equipamentos informáticos.A operação da PSP, liderada pela Divisão de Investigação Criminal, contou com o apoio da Unidade Especial de Polícia.