Um homem de 34 anos foi detido, em Silves, por ter agredido e ameaçado com uma caçadeira a ex-companheira, de 46 anos. Segundo oapurou junto de fonte da GNR, o homem é suspeito de ter agredido a vítima com “murros e pontapés, tendo-a ameaçado ainda com uma caçadeira” na sequência de uma discussão.A GNR foi alertada e ativou o Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Portimão, que, depois de realizar diversas diligências de investigação, avançou para a detenção do suspeito, pelo crime de violência doméstica, no concelho de Silves. Durante uma busca à residência do suspeito, os militares apreenderam a caçadeira alegadamente usada nas ameaças, uma arma de ar comprimido e quatro cartuchos.