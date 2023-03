Pedro Queiroz, de 61 anos, era um conhecido pianista de jazz. Tocava em Portugal e no estrangeiro e era conhecido pela simpatia e simplicidade. Poucos sabiam da sua boa situação financeira: tinha recebido milhares de euros de partilhas feitas com uns tios, após a morte dos seus pais. Divorciado e sem filhos, poderá ter sido isso que motivou o crime - foi encontrado, assassinado e amarrado, num poço na Moita, no dia 16.









