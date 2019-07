Piloto da TAP encontrado morto em Estugarda

O piloto da TAP, Duarte Pato, morreu esta quarta-feira em Estugarda, na Alemanha. Segundo o Diário As Beiras, o piloto de Coimbra tinha 38 anos e foi encontrado sem vida no quarto do hotel.Ao que tudo indica, Duarte Pato pilotava o voo TP 597, com partida às 6h05 de Estugarda e chegada estimada a Lisboa às 7h48.O piloto já tinha histórico de problemas cardíacos.