O pintor de automóveis, de 40 anos, era amigo próximo da mãe da vítima, uma menina de 13 anos que conhecia há dois anos e de quem abusou sexualmente, num número ainda indeterminado de vezes, no último verão.Foi a mulher quem se apercebeu e denunciou o caso à PJ de Setúbal, que deteve o abusador sexual de crianças. O tribunal colocou-o em liberdade com “proibição absoluta” de contactos com a vítima.