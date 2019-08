Pitbull morto à facada a tentar defender a dona de marido violento

Já não era a primeira vez que o casal se desentendia. A mulher, de 40 anos, já teria apresentado queixas contra o companheiro, de idade aproximada, por episódios de violência doméstica na zona do Pico dos Barcelos, no Funchal, Madeira, onde residem.Na madrugada deste sábado, mais um desentendimento. Só que desta vez com um terceiro interveniente, um cão de raça pitbull que partiu em defesa da dona. Sentindo-se ameaçado pelo animal, o homem muniu-se de uma faca e atacou o cão. O pitbull acabou por morrer e o homem foi detido. Já se encontra em liberdade e vai amanhã ser presente a tribunal.O alerta às autoridades foi dado pelas 02h00 deste sábado. À chegada, a polícia deparou-se com um cenário de violência doméstica. Os bombeiros foram chamados para recolher o animal que foi atingido com uma facada. Fonte da corporação confirmou aoque transportaram o corpo do animal para o Laboratório Regional de Veterinária, no Funchal.O homem acabou por sair em liberdade, e pode vir a responder pelo crime de maus-tratos a animais e por violência doméstica.Uma criança de quatro anos foi atacada por um cão na zona da cabeça e da face e ficou ferida com gravidade, na casa da avó, na localidade de Campo, Caldas da Rainha.O menino regressava de férias e foi abraçar o cão, de outro familiar, quando o ataque aconteceu. O irmão puxou-o e evitou o pior.A criança foi assistida pelos bombeiros e levada ao hospital, mas acabou transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Já teve alta.