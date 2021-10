Portugal participou, através da investigação da Polícia Judiciária (PJ), e das vigilâncias da Força Aérea e Marinha, numa operação que levou à apreensão de 4248 quilos de cocaína. A droga, acondicionada em 177 fardos, estava no interior de um pesqueiro venezuelano.





A operação já decorreu há várias semanas, nas Caraíbas, mas só esta segunda-feira foi dada a conhecer pela Polícia Nacional de Espanha. Foram detidas 20 pessoas, entre as quais três cabecilhas da rede. Um deles é um marroquino, naturalizado espanhol, que a partir do país vizinho organizou diversos transportes de droga da América do Sul para a Europa.