O homem chegou a Lisboa num dos últimos voos provenientes da África do Sul antes da suspensão devido à nova variante do vírus da Covid-19. Em duas malas de viagem trazia dissimulados 11 quilos de heroína. Só que extraviou uma das bagagens no aeroporto de Lisboa. Quando a foi recuperar, alguns dias depois, tinha a Polícia Judiciária à espera.