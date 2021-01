PJ com reforço de 30 especialistas da polícia científica

É um dos mais "importantes" e "estruturais" reforços para a Polícia Judiciária, nos últimos anos, assegura ao CM fonte oficial daquela órgão de investigação. A direção nacional abriu três concursos para 30 especialistas de polícia científica: 13 para o laboratório, 8 para as perícias financeiras e 9 para as perícias informáticas."É um reforço de cerca de 20 por cento em relação ao atual quadro de especialistas de polícia científica", destaca a mesma fonte da Polícia Judiciária. A abertura dos três concursos foi publicada ontem em Diário da República. O prazo para candidaturas é de 15 dias úteis.No caso do Laboratório de Polícia Científica, liderado por Alexandra André, procuram-se seis novos especialistas na área de Drogas e Toxicologia, um em Biologia, dois em Balística, três na área de Documentos, Escrita Manual e Moeda e um para Físico-Química. Têm de possuir licenciaturas nas áreas específicas.Já para a Unidade de Perícia Financeira e Contabilística, chefiada por Orlando Mascarenhas, procuram-se licenciados em Auditoria, Contabilidade, Fiscalidade, Economia, Gestão e Finanças. No caso da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, liderada por Pessoa Nunes, quer licenciados em várias áreas de Engenharia, Informática e Sistemas. Os júris dos concursos são presididos pelos respetivos diretores de unidade.Quem passar com aproveitamento a formação inicia a carreira com um ordenado de 1613 € - passa a 1819 € no final do período experimental. É acrescentado o subsídio de risco.