PJ detém homem de 26 anos por tentar matar outro de 54 nos Açores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem por tentar matar outro com 54 anos na ilha de São Miguel, nos Açores.

O crime ocorreu a 16 de janeiro num anexo da residência da vítima, para onde esta se deslocou com o agora detido. Segundo comunicado da PJ, o arguido agrediu a vítima, "com recurso a instrumento de natureza corto-contundente, produzindo-lhe vários ferimentos na cabeça e tronco, com o propósito de lhe subtrair artigos pessoais".

A vítima foi socorrida e levado para o hospital onde se mantém em estado crítico.

O detido, com 26 anos de idade, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.