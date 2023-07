PJ detém homem suspeito de vários assaltos à mão armada em diferentes zonas do País

Um homem, de 38 anos, foi esta sexta-feira detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de fazer vários assaltos entre 27 de maio e 21 de julho nas zonas de Lisboa, linha de Sintra e Algarve.De acordo com um comunicado da PJ, os alvos do homem, que atuava sozinho, foram "estabelecimentos bancários e de câmbio, estações dos CTT e uma carrinha de transporte de valores". O detido o alternava os locais e as regiões onde cometia os assaltos, de forma a dificultar a investigação. Após cometer os crimes, o solitário colocava-se em fuga.A PJ apreendeu vários objetos, entre os quais a arma que o homem usava durante os assaltos.O homem não tem antecedentes criminais e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.