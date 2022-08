PJ detém jovem por roubar e violar mulher de 52 anos no Barreiro. Agressor ficou em liberdade

A Polícia Judiciária deteve um jovem de 22 anos por suspeitas dos crimes de violação e roubo no Barreiro.



Os crimes ocorreram em maio deste ano. O suspeito entrou no interior da habitação da vítima, uma mulher de 52 anos de idade, roubou um telemóvel, dinheiro e cartões bancários e, com recurso à força física, consumiu o crime sexual.

O jovem, com antecedentes criminais por tráfico de droga e crimes contra o património foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas e de proibição absoluta de contactos com a vítima.