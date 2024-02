Um homem, suspeito de tráfico de estupefacientes, foi detido no Algarve pela Polícia Judiciária com mandado de detenção internacional Interpol, emitido pelas autoridades judiciárias do Reino Unido.



O suspeito foi localizado e detido em menos de 24 horas através da cooperação entre a PJ e a informação policial com a Agência Nacional do Crime (NCA), que lidera a luta contra a criminalidade grave e organizada no Reino Unido.





O Tribunal da Relação de Évora aplicou-lhe prisão preventiva enquanto aguarda extradição.