Um homem de 50 anos foi detido pela Polícia Judiciária por ter tentado matar outro homem no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel. O crime ocorreu a 30 de junho, quando os dois homens estavam internados no hospital.Segundo comunicado da Polícia Judiciária (PJ), o detido tentou asfixiar o outro paciente, com o intuito de o matar, e apenas não o conseguiu fazer porque alguns funcionários do hospital o impediram.O homem ficou em prisão preventiva.