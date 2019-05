PJ detém suspeito de atear fogo a casa no centro de Faro

A Polícia Judiciária deteve um indivíduo suspeito de ter "intencionalmente" provocado um incêndio numa habitação abandonada, no passado dia seis de maio, no centro da cidade de Faro.



De acordo com o comunicado enviado às redações, a PJ procedeu à detenção sob fortes indícios de que por volta das 20h o suspeito de 37 anos ateou fogo à residência ocupada por sem-abrigos.





A rápida intervenção dos bombeiros impediu que as chamas deflagrassem para as habitações vizinhas "pondo em perigo os bens patrimoniais e a vida dos outros residentes".

"A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação tutelada pelo Ministério Público do DIAP de Faro. O detido, sem qualquer atividade profissional e com antecedentes policiais pelo crime de ofensas à integridade física, vai ser presente a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação", termina.

Segundo as autoridades o motivo do crime passa por uma discussão com um dos moradores pela disputa do mesmo quarto.