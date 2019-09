PJ detém suspeito de atear fogos na Mealhada

Um homem de 32 anos, residente em Anadia, foi detido por suspeita da prática do crime de incêndio florestal no concelho da Mealhada, revelou esta segunda-feira o Departamento de Investigação Criminal de Aveiro da Polícia Judiciária."A PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, com a estreita colaboração do Destacamento Territorial de Anadia da GNR, procedeu à identificação e detenção de um indivíduo, sem ocupação profissional definida, a quem imputa a autoria de um crime de incêndio florestal", revelaram as autoridades.A PJ esclarece que, "no seguimento da ocorrência no sábado passado de vários focos de incêndio, no concelho da Mealhada, iniciou-se de imediato a respetiva investigação, de que resultou a recolha de fortes indícios que conduziram à detenção fora de flagrante delito do presumível autor de um desses fogos".Ainda segundo a mesma fonte, o homem "não demonstrou qualquer motivação racional que o tenha levado a praticar os factos em investigação", demonstrando, "claramente, fascínio pela atividade dos bombeiros a combater os incêndios".O detido vai ser esta segunda-feira presente às autoridades judiciárias, tendo em vista o primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação adequadas.