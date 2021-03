PJ detém homem suspeito de tentar atear incêndio a moradia em Aveiro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 23 anos, suspeito de ter tentado atear um incêndio a uma moradia em Aveiro, aonde se encontravam várias pessoas, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclarece que o suspeito, sem antecedentes criminais, terá atuado "motivado pelo fim de um relacionamento amoroso".

Segundo a PJ, os factos ocorreram na noite de 12 para 13 de março, quando o suspeito terá tentado incendiar uma moradia, através da ignição de material acelerante, junto da porta da mesma.

"O incêndio, caso não tivesse sido prontamente detetado e combatido, ter-se-ia facilmente propagado para as habitações contíguas, também habitadas na altura da prática dos factos", refere a mesma nota.

O jovem, que foi detido pelo crime de incêndio urbano, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos com as vítimas e de obrigação de apresentações periódicas em posto policial.