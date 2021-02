PJ deteve suspeito de roubo à mão armada em Ílhavo

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem, de 26 anos, suspeito de um roubo à mão armada ocorrido em outubro em Ílhavo, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclarece que o suspeito foi detido no cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Publico de Ílhavo.

De acordo com a Judiciária, o crime ocorreu no dia 08 de outubro, no parque de estacionamento de uma grande superfície comercial, na localidade da Gafanha da Nazaré.

"As vítimas dirigiram-se ao local do crime após negociações efetuadas através de rede social para aquisição de uma viatura automóvel com anúncio de venda publicitado nessa mesma rede. As mesmas eram portadoras de elevada quantia em numerário que se destinava à aquisição da viatura em causa", refere a mesma nota.

Ainda de acordo com a PJ, o detido não exerce qualquer atividade profissional e terá atuado em quadro de toxicodependência.

Presente a um primeiro interrogatório judicial, o homem ficou em prisão preventiva, informou a PJ.