PJ deteve um homem em Moncorvo por tentar matar outro com golpes de navalha

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração da GNR de Moncorvo, deteve de um homem suspeito de tentar matar outro com golpes de navalha, "por motivo fútil".

Segundo a PJ, os factos ocorreram na segunda-feira, cerca das 17:45, numa rua de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, quando o arguido, "por motivo fútil", munido de uma navalha, golpeou, "violentamente", o corpo da vítima, um homem de 52 anos de idade.

O detido, de 69 anos de idade, suspeito de crime de homicídio tentado, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.