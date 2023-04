A PJ e a GNR participaram numa operação da Guardia Civil, em Espanha, contra uma rede de tráfico que lançava lanchas ‘voadoras’ desde Portugal, para levar haxixe e cocaína do Norte de África para a Península Ibérica.No último ano foram detidas 50 pessoas e apreendidas 4,8 toneladas de haxixe e 1,9 de cocaína. Quando, no verão passado, a Guardia Civil apanhava parte da rede em Espanha, alguns traficantes já estavam em mar alto nas lanchas com haxixe carregado em Marrocos e lá ficaram alguns dias.