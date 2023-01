Os cinco homens que foram detidos a transportar, em duas lanchas ao largo do Algarve, 4,5 toneladas de haxixe vão ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.O português, o espanhol e os três marroquinos começaram a ser ouvidos no sábado por um juiz no Tribunal de Loulé, diligências que se estenderam até este domingo à tarde, quando lhes foram aplicadas as medidas de coação.