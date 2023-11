20 detidos por falsificação de análises de água destinada ao consumo humano

A Polícia Judiciária do Porto e de Vila Real está a fazer uma grande operação que volta a incidir sobre o negócio das águas e as empresas municipais. 20 suspeitos foram detidos pela prática dos crimes de abuso de poder, falsidade informática, falsificação de documento agravado, associação criminosa, prevaricação, propagação de doença e falsificação de receituário.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, "os detidos, com idades entre os 25 e 61 anos de idade, funcionários e dirigentes do laboratório, funcionários, dirigentes e eleitos locais das Entidades Gestores e ou empresas (câmaras municipais e empresas concecionários), vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".





Depois de Montalegre e Espinho, e da prisão dos presidentes da câmara, desta vez são quatro autarquias a ser alvo de buscas: Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, Vila Flor e Alfândega da Fé, as duas últimas já no distrito de Bragança.Estão previstas várias detenções num processo que é do DIAP do Porto e está a ser dirigido no terreno pelo juiz Pedro Miguel Vieira. O processo volta a incidir sobre os negócios de empresas municipais. Investigam-se crimes de corrupção e tráfico de influências.Em atualização

