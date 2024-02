PJ investiga ligações de grupo autor de rixa na Amora a gangs da Margem Sul

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal investiga se o grupo de amigos que se zangou na madrugada de sábado junto a bar na Amora, Seixal, resolvendo a disputa a tiro, pertence a gangs da Margem Sul. Investiga-se, designadamente, a ligação a grupos que disputam territórios de tráfico de droga. O diferendo causou um morto e três feridos.





Cláudio Oliveira, de 40 anos, foi a vítima mortal do conflito ocorrido junto ao Unic Shisha Bar, na Avenida Silva Gomes. Caio, como era conhecido por familiares e amigos, residia na Quinta da Princesa. Cabo-verdiano de nascimento, era adepto do culturismo. No sábado, aceitou ir com amigos ao Unic Shisha Bar, num grupo em que estava o filho, de 21 anos. O motivo da violenta discussão, à saída do estabelecimento, está a ser investigado pela Polícia Judiciária.