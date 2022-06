PJ investiga morte de bebé recém-nascido encontrado no lixo em Sintra

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um bebé recém-nascido, com cerca de sete meses de gestação, encontrado no lixo no Casal da Barôta, em Belas, Sintra, este domingo pelas 23h30.

Segundo fonte da Proteção Civil, o caso estará relacionado com uma jovem, de 22 anos, que será mãe do bebé, que foi transportada cerca de três horas antes para o Hospital Amadora-Sintra em estado grave, com hemorragias. A mulher apresentaria sinais de ter dado à luz em final de tempo, mas não havia sinal do bebé.

Após o recém-nascido ter sido encontrado, o pai da mãe da criança começou por dizer ter ido ao lixo deitar fora toalhas, mas acabou por confessar ter sido ele a deitar a criança ao lixo. O bebé tinha sinais de vida à chegada dos bombeiros, mas acabou por não resistir e morreu no local.



A PSP confirmou ao CM estar no local a recolher indícios e "tentar perceber os contornos da situação" e que a PJ já havia sido acionada.





Os bombeiros, em ambas as situações, estiveram no local.