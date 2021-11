O ex-diretor de serviço da PJ Militar, que delatou a outros oficiais da Força Aérea que iam ser alvo de buscas no caso das alegadas caçadas ilegais com empresários, no campo de tiro de Alcochete, processo que pode levar a crimes como corrupção, foi apanhado e denunciado por um seu subordinado que já desconfiava de que insucessos de investigações anteriores pudessem estar relacionados com o coronel Francisco Vasconcelos.