Um agricultor de 70 anos, do concelho de Ferreira do Zêzere, foi preso pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária (UNCTE/PJ), por ceder um armazém a um búlgaro e uma neerlandesa, entre os 45 e os 50 anos, para instalar uma megaestufa de cultivo de canábis.Há seis meses que a UNCTE/PJ investigava até que, na quinta-feira, avançou para buscas e detenções. Além do equipamento para cultivar droga, os inspetores apreenderam 2 mil plantas. O trio tinha duas armas municiadas.