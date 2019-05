PJ prende dois pedófilos em Aveiro e Carrazeda de Ansiães

A Polícia Judiciária deteve dois pedófilos, que não tinham antecedentes criminais, em Aveiro e Carrazeda de Ansiães.



O suspeito do distrito de Bragança, de 25 anos e sem emprego, abusou durante cinco anos de três crianças, com idades entre 11 e 15 anos, e foi esta quinta-feira levado a tribunal para ser ouvido por um juiz. Ameaçava as vítimas para que mantivessem segredo.





Já em Aveiro, o detido é um homem de 56 anos, ligado ao setor da restauração e reformado por invalidez após ter sofrido um AVC.

Ficou em prisão preventiva por ter abusado da enteada ao longo dos últimos quatro anos - desde que a menor tinha apenas 12. Aproveitava os momentos em que estava só com a menina em casa e impedia-a de manter qualquer relação. Dizia que ela era só dele.



Recentemente, a jovem acabou por contar tudo a uma amiga porque queria namorar com um rapaz e tinha medo do que pudesse acontecer. Foi a amiga quem contou à mãe, que logo avisou as autoridades.



O pedófilo foi detido pela Polícia Judiciária de Aveiro, na terça-feira. Presente a um juiz, confessou os abusos reiterados.