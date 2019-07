PJ recolhe material para analisar em buscas a empresa municipal de Faro

A PJ recolheu muito material nas buscas realizadas no âmbito da operação Mercado Aberto.Os inspetores da Diretoria do Sul têm agora de analisar e-mails, SMS e muita documentação, apreendida na empresa municipal Ambifaro, que estaria no centro da atividade criminosa.Além da empresa municipal, a PJ fez buscas na Câmara de Faro e nas casas do vice-presidente, Paulo Santos e da ex-mulher deste, Sandra Ramos, atualmente presidente da Ambifaro. Foram ainda feitas buscas no escritório do advogado Miguel Morgado Henriques.Os três foram constituídos arguidos, bem como o diretor-geral da Ambifaro, Hugo Geraldo, responsável pelo Mercado Municipal.As suspeitas apontam para o favorecimento na atribuição de espaços comerciais precisamente no Mercado de Faro.Mas existem ligações entre o vice-presidente da autarquia e o advogado em negócios, que são igualmente consideradas suspeitas pelas autoridades.Os quatro estão indiciados por participação económica em negócio, corrupção passiva e ativa, peculato, prevaricação e abuso de poderes.