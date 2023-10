PJ surpreende narcotraficantes e envolve-se em tiroteio em Caminha

A Polícia Judiciária envolveu-se num tiroteio com um grupo de cerca de 20 narcotraficantes na madrugada da passada quinta-feira em Lanhelas, Caminha.Segundo avança o jornal Caminha 2000, os suspeitos estariam a colocar uma lancha voadora, utilizada para o tráfico de droga, no rio Minho, quando foram surpreendidos pelas autoridades.Quando a PJ interveio seguiu-se uma troca de tiros. Terá sido detido um dos membros do grupo, enquanto os restantes terão fugido.Está em curso uma investigação para identificar os cabecilhas e participantes na operação de narcotráfico. A lancha foi apreendida.Nas diligências, a PJ contou com o apoio da GNR e da Polícia Marítima.