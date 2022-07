Polícia dispara para o ar para travar ladrões de catalisadores em fuga

A PSP deteve no passado sábado, em flagrante delito, dois homens, de 37 e 40 anos, suspeitos de furtarem catalisadores no concelho de Cascais.Os polícias intercetaram uma carrinha, onde estavam três suspeitos, que rapidamente se colocaram em fuga com uma condução perigosa, pondo em risco a segurança de terceiros. Para travar os homens, os agentes tiveram que disparar para o ar, fazendo com que os indivíduos abandonassem a viatura e continuassem a fuga a pé.Dois dos suspeitos acabaram por ser intercetados e detidos junto à praia de Carcavelos, continuando o terceiro em fuga.Da intervenção resultou a apreensão de diverso material relacionado com o roubo de catalisadores, nomeadamente uma rebarbadora elétrica, discos de corte e a própria viatura utilizada para o efeito.Os detidos foram constituídos arguidos e submetidos a termo de identidade e residência. Posteriormente foram deixados em liberdade mas notificados para comparecerem perante o Ministério Público, do Tribunal de Lisboa Oeste-Cascais.