Durante anos os processos estiveram parados. São pelo menos 12 e atingem a Câmara de Lisboa, nos mandatos de António Costa e Fernando Medina. Após ter sido criada uma equipa especial para investigar o grosso dos processos, a Polícia Judiciária avançou em força com diligências. Foram três buscas em menos de 15 dias, sabe-se agora que a primeira foi a 9 de janeiro e tinha como alvo a gestão de Medina e as decisões de Manuel Salgado, na altura o homem à frente do Urbanismo.









