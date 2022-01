Polícia Judiciária prende dois ladrões de ourivesaria após tiroteio

A Polícia Judiciária prendeu dois homens, após troca de tiros, por suspeitas de participação numa vaga de roubos à mão armada na zona de Lisboa. Um dos crimes terá sido o assalto a uma ourivesaria na Damaia, concelho da Amadora, ocorrido na terça-feira, e filmado pelo sistema de videovigilância do estabelecimento comercial.

A abordagem à viatura onde estavam os dois suspeitos ocorreu pelas 12h40, na Avenida Padre Cruz, em Lisboa.

Os suspeitos, que serão brasileiros, responderam a tiro contra os inspetores da Polícia Judiciária. O condutor da viatura suspeita arrancou com a mesma, e o homem que estava no lugar do pendura fugiu a pé.

Foi possível intercetar este veículo pouco depois, e prender o condutor.

O segundo homem foi apanhado pelas 13h20, noutro local.

Fonte processual disse ao CM que poderão haver mais detenções relacionadas com este caso.