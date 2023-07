A polícia está atenta ao protesto antitouradas que se realiza esta sexta-feira, a partir das 19h00, em frente ao Campo Pequeno, em Lisboa, onde decorre a corrida de alternativa do cavaleiro António Ribeiro Telles Jr. Em causa, a possibilidade de confrontos entre manifestantes pró e antitouradas.O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), que participa no protesto, sob o mote ‘corre com as touradas, não com os touros’, já apresentou no Parlamento uma iniciativa para a reconversão da Praça do Campo Pequeno, de forma a que “a capital do País não tenha como cartão de visita, em pleno coração da cidade, uma atividade sanguinária, que em nada respeita os direitos dos animais”.