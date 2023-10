Polícias acendem cigarros a migrantes sob detenção

A transição de competências entre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), extinto às 23h59 de ontem, e as outras forças de segurança leva a PSP a assumir, desde as 00h00 de hoje, o Centro de Instalação Temporária (CIT) de migrantes do Porto. Nesta unidade, que alberga migrantes detidos ou retidos por estarem indocumentados, os polícias denunciam ao CM passar a ter de satisfazer as vontades dos mesmos enquanto estes aguardam por decisões dos tribunais, o que afirmam não lhes caber estatutariamente.









