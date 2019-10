Polícias agredidos ao travar homem violento com doença contagiosa

Um homem, portador de meningite (uma doença contagiosa), espancou violentamente quatro agentes da PSP do Seixal que tentaram fazer com que o mesmo parasse de atirar objetos para a rua, colocando em perigo transeuntes e danificando viaturas. Os polícias - três homens e uma mulher - precisaram de receber tratamento hospitalar devido aos ferimentos e fizeram exames de despistagem da meningite.A conduta do homem fez com que a PSP fosse chamada, pelas 16h55 de quinta-feira, à avenida Afonso Costa, no Seixal. Os quatro polícias chegaram ainda a tempo de ver o homem a arremessar vários bens como peças de mobília, roupa e outros artigos para a via pública.Com a autorização de uma familiar do homem, que lhes entregou as chaves, dois dos agentes entraram no apartamento na tentativa de fazerem cessar a desordem.O agressor, no entanto, recusou qualquer diálogo com as autoridades. De imediato começou a desferir socos nos dois polícias. A violência do ataque foi tal, que os dois colegas dos agentes que aguardavam no exterior tiveram de intervir. Acabaram ambos também agredidos. Só com a solicitação de mais apoio foi possível manietar e algemar o homem.Completamente descompensado, o detido foi transportado ao Hospital Garcia de Orta, em Almada. Sedado, teve de receber tratamento a diversos ferimentos. Por determinação do Ministério Público foi sujeito a Termo de Identidade e Residência.À hora de fecho desta edição o homem mantinha-se ainda internado. Os quatro polícias também sofreram ferimentos considerados graves. Um deles, segundo fonte oficial da PSP confirmou ao, teve mesmo de ser suturado com quatro pontos num sobrolho.A casa onde decorreu a intervenção policial ficou com diversos danos.Entre janeiro e junho de 2019, 391 agentes da PSP e militares da GNR foram agredidos em todo o País, no desempenho das suas funções.A primeira denúncia do ataque aos quatro polícias no Seixal foi feita, na rede social Facebook, pelo Movimento Zero. Trata-se de um grupo espontâneo constituído por polícias e guardas.Os sindicatos da PSP e as associações da GNR pedem mudanças na lei para punir os agressores de agentes da autoridade.