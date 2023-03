A Direção-Nacional da PSP estuda o reforço do efetivo do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), o maior do País e que conta com cerca de 7 mil agentes, com pelo menos mais dois mil elementos vindos de todo o País. A medida consta do plano de segurança da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), e vai assim empenhar cerca de nove mil efetivos da PSP, sensivelmente metade do total desta força, na vigilância ao Papa Francisco, que presidirá a este evento religioso que decorre entre 1 e 6 de agosto deste ano, e ao milhão e meio de visitantes esperado.









