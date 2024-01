Polícias e militares da GNR pernoitam em frente ao Comando Distrital da PSP de Coimbra em protesto

pela quinta noite consecutiva, junto à Câmara Municipal de Coimbra.

As reivindicações invocadas nas últimas semanas prendem-se com as assimetrias na atribuição do subsídio de missão entre a PJ e as restantes forças de segurança. A 29 de dezembro, o Presidente da República promulgou "o diploma do Governo que regula a atribuição do suplemento de regime especial de prestação de trabalho na PJ". A lei conduziu ao aumento do subsídio de missão de cerca de 450 euros para os 996 euros.