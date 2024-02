Polícias em parada no dia do debate televisivo dos candidatos a Primeiro-Ministro

A Plataforma de sindicatos e associações da PSP e GNR vai organizar uma parada de agentes da autoridade à civil, no Terreiro do Paço, em Lisboa, no dia 19 de fevereiro. Será nesse dia que decorrerá o debate televisivo entre o secretário-Geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, e o presidente do PSD, Luís Montenegro, candidatos a Primeiro-Ministro.

O CM apurou que a iniciativa decorrerá à mesma hora do debate televisivo, no Terreiro do Paço, em Lisboa, junto ao Ministério da Administração Interna.

O nosso jornal sabe ainda que a mesma plataforma decidiu ainda realizar mais cedo, a 15 de fevereiro, vigilias nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada e Funchal. Haverá ainda piquetes policiais nos terminais portuários, cujo policiamento está a cargo da GNR.

A ideia da plataforma é manter a pressão junto do poder político, para que o atual Governo, ou o próximo, aprovem a atribuição de um subsídio de função à PSP e GNR, igual ao que concedeu à Polícia Judiciária.