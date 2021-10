Polícias resgatam mulher após cair à linha do metro em Lisboa

Elementos da PSP de Lisboa evitaram a morte de uma mulher que invadiu a linha vermelha do Metro na noite de segunda-feira. De acordo com fontes policiais e vídeos captados por passageiros, a mulher envolveu-se numa discussão com um homem na estação das Olaias e ambos acabaram por cair da plataforma.



Depois caminhou pelo túnel em direção à estação da Belavista, onde foi intercetada por agentes da PSP, entretanto acionados para o local.





Devido ao risco de vida, a eletricidade teve de ser cortada, tal como a circulação do Metro, que esteve interrompida cerca de duas horas. A mulher foi transportada a um hospital para observação.