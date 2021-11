Polícias salvam idosa de prédio em chamas na Amadora

Agentes da PSP da Amadora salvaram uma mulher de 75 anos de um incêndio num prédio do Bairro do Zambujal, no sábado. “Chegámos primeiro que os bombeiros e evacuámos o edifício, mas fomos alertados que havia uma senhora acamada no quarto andar”, conta aoo chefe Vítor Ferreira.“Tirámos os coletes balísticos e voltámos a subir, no escuro e com muito fumo. Depois de arrombar a porta, já com a ajuda dos bombeiros, carregámos a senhora em braços”, acrescenta, destacando o papel dos colegas Samuel Enes e Tiago Ferreira, que no final foram aplaudidos pelos moradores.